In Sardegna sono arrivate circa 1.400 casse contenenti dispositivi di sicurezza individuale per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Un primo approvvigionamento di un milione di mascherine chirurgiche e 700mila del tipo Ffp2.

Le casse, sbarcate a Olbia e in arrivo a Cagliari con due tir, verranno sistemate alla Fiera dove la Protezione civile ha predisposto un centro logistico. Il governatore Solinas annuncia che sarà distribuito al personale degli ospedali e agli operatori in prima linea per combattere questa battaglia.

“La Regione non è rimasta ferma – spiega Solinas – appena abbiamo capito che nonostante le nostre richieste alla Protezione civile nazionale il materiale sanitario non sarebbe arrivato in tempo e nella quantità necessaria ci siamo attivati autonomamente per tutelare tempestivamente la salute dei sardi”. In un’intervista a La Nuova Sardegna, il presidente annuncia: “nel momento in cui avremo le mascherine e saranno distribuite diventerà obbligatorio utilizzarle per accedere nelle strutture pubbliche, come i supermarket”.