Sono risultati positivi al coronavirus un medico e tre infemriere dell’ospedale Antonio Segni di Ozieri, operanti nel reparto di Chirurgia.

Negativi invece i test effettuati sul personale sanitario del Pronto soccorso. “Anche da noi, come nelle altre città in cui c’è un ospedale, il pericolo di contagio si concentra nei reparti e nelle case per anziani, per questo è necessario attenersi rigorosamente ai protocolli ma è altrettanto necessario dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione personale”, afferma il sindaco, Marco Murgia, nel dare conto dei numeri.

“Speriamo che oggi arrivino anche i primi esiti su operatori e ospiti della residenza sociosanitaria – conclude il primo cittadino – oggetto di indagine epidemiologica”.