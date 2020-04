Il sindacato della Filcams Cgil regionale fa appello al presidente della Sardegna Christian Solinas e all’assessore del Turismo e Commercio, Gianni Chessa, affinché i supermercati rimangano chiusi anche a Pasquetta e il 25 aprile.

Le motivazioni spiegate dalla sigla sono da riferirsi alla lotta contro il diffondersi del virus. “I dati dicono che i provvedimenti sul diradamento delle uscite e delle relazioni sociali si sono rivelate efficaci a contenere la diffusione del virus – ha detto Nella Milazzo – diventa quindi quanto mai necessario non allentare la presa rischiando di vanificare tutti gli sforzi messi in campo fino ad oggi”.

Secondo la Filcams Cgil i lavoratori del settore stanno dando un contributo importantissimo ma non gli si può chiedere uno sforzo ingiustificato: “Sappiamo che responsabilmente ci sono negozi che hanno già predisposto la chiusura ma molti pare abbiano intenzione di restare aperti a Pasquetta e il 25 aprile, una scelta irragionevole in un momento di emergenza come questa. Da qui la richiesta alla Regione, affinché dia una indicazione univoca a tutti gli esercizi commerciali, anche perché lasciare che siano i singoli a decidere significa creare una concorrenza tra i piccoli commercianti, meno strutturati per tenere le serrande aperte e la grande distribuzione che ha, invece, maggiori risorse”.