Il Pd lancia l’allarme sui costi dei beni di prima necessità, compresi i generi alimentari, e presenta un’interrogazione in Consiglio regionale. “Con l’avvio delle nuove disposizioni sembra che alcune attività economiche abbiano aumentato i prezzi – sostengono i consiglieri regionali – se fosse vero questo comporterebbe un grave danno alle famiglie e a tutti i cittadini, già in evidente difficoltà data l’emergenza sanitaria in atto”.

Da qui l’interrogazione depositata oggi, con prima firma di Roberto Deriu, per chiedere l’intervento del presidente della Regione, Christian Solinas: “Intende mettere in campo azioni per il controllo in tutto il territorio sardo sui prezzi nelle attività economiche attualmente aperte?”, chiedono i consiglieri del Pd.