Due cittadini di Pula hanno depositato al Tribunale amministrativo regionale di Cagliari il ricorso contro l’ordinanza della sindaca di Pula, Carla Medau, che prevedeva l’accesso nei market solo due volte a settimana e non oltre, introducendo anche una “cartella della spesa” consegnata all’ingresso dei supermercati con i dati anagrafici e gli estremi del documento d’identità.

Insieme ai due cittadini, anche due consiglieri comunali di minoranza, attraverso l’avvocata Giulia Andreozzi e il collega Iacopo Fiori. Nel ricorso i cittadini contestano la legittimità dell’ordinanza, ritenendola inefficace perché in contrasto con le misure previste dal Governo. Già notificato alle parti, si attende la pronuncia d’urgenza del Tar in sede cautelare che potrebbe arrivare già in questi giorni.