“In totale silenzio, mentre ci si dovrebbe concentrare e impegnare esclusivamente sull’emergenza Covid-19, la Giunta regionale Sardo/Leghista, con Deliberazione n. 17/21 del 01.04.2020, dichiara il preminente interesse generale e la rilevanza regionale dell’intervento proposto dal Comune di Castiadas, località Monte Turnu, finalizzato alla realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera di fascia alta”, afferma Maria Laura Orrù, Consigliere regionale dei Progressisti.

“Questa delibera apre le porte alla realizzazione, senza adeguare gli strumenti urbanistici, di una struttura alberghiera di alta gamma, con una volumetria di 10.000 mc, di cui 8.340 mc a destinazione ricettiva e 1.660 mc a servizi pubblici. L’area di proprietà è di 71.445 mq, di cui 59.288 mq in zona urbanistica turistica F2 e i restanti 12.157 mq, in prossimità della costa, in zona H””, prosegue la nota.