Tentato omicidio in località Nuratolu, in territorio di Sagama (Or) ai danni di Marcello Zucca, 48enne allevatore, da parte di quattro persone.

Stamani Zucca è stato violentemente aggredito con colpi di roncola al cranio ed al volto. È riuscito però a salvarsi ed è stato soccorso dal 118 con un equipaggio a terra e l’elisoccorso. Due degli aggressori sono stati già identificati, fermati e portati in caserma a Suni mentre altri due in corso di identificazione e ricerca a Tresnuraghes.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Macomer e dai colleghi di Suni.