Un paziente con un sospetto contagio Covid-19, ricoverato al San Francesco di Nuoro, in attesa degli esiti del tampone si è allontanato improvvisamente dall’ospedale e ha preso il pullman dell’Arst per far rientro a Siniscola, il suo paese.

Subito è scattato l’allarme e poco prima che l’autobus giungesse a destinazione, l’uomo è stato fermato dalla Polizia stradale e dai Carabinieri. Ad attenderlo, unico passeggero del mezzo, oltre alle forze dell’ordine, un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato nuovamente al San Francesco.

L’uomo si era sentito male ieri sera, quando ha accusato un po’ di febbre e ha chiamato l’ambulanza del 118 che lo ha trasportato a Nuoro. Una volta al San Francesco è stato subito sottoposto a tampone nel reparto dei sospetti pazienti covid, dove si trovava questa mattina in attesa dell’esito, prima di allontanarsi.