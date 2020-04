Per il restyling del PalaSerradimigni arrivano 3milioni e 600mila euro. È la cifra stanziata dalla Giunta regionale per finanziare un primo stralcio del completamento del palasport di Sassari.

La decisione è frutto dell’accordo da 6 milioni di euro tra il sindaco Nanni Campus e l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia. Serviranno per completare la copertura, aumentare la capienza sino a 6mila e 500 posti contro i 4mila attuali e realizzare un impianto fotovoltaico per l’efficientamento energetico della struttura. I 3milioni e 600mila euro sono una rimodulazione del programma degli interventi del Piano regionale delle infrastrutture.

Il finanziamento si aggiunge a quello da 4milioni e 300mila euro già previsto e appaltato attraverso i fondi Jessica della Banca europea per gli investimenti e il contratto accordato al Banco di Sardegna nel 2012 come gestore del Fondo di sviluppo urbano. Nel 2016 il Banco ha deliberato la concessione al Comune di Sassari del finanziamento per la “riqualificazione urbana dell’area sportiva polivalente del Palasport Roberta Serradimigni” per 4 milioni e 300mila euro. Coi nuovi fondi si potrà procedere al rifacimento integrale della copertura, rimasta fuori dal finanziamento iniziale. Sarà possibile affidare al consorzio Integra il 50% in più dei lavori rispetto al contratto originario, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.