Ancora hacker in agguato contro i cittadini, come già avevamo denunciato con gli articoli del 5 e 19 del marzo scorso.

L’Inps informa infatti che nelle prime ore della notte scorsa è partita una campagna di malware attraverso l’invio di sms o messaggi whatsapp che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda Covid-19 e inducono ad installare una App malevola. Questa volta non è il sito dell’Inps e il suo server sotto attacco, ma i cittadini destinatari di sms che contengono un malware.

L’inps precisa che questi messaggi non sono inviati dall’Istituto di previdenza. Eventuali sms che l’Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web. L’unico accesso ai servizi Inps è dal sito istituzionale www.inps.it.

#Attenzione #InpsComunica che in queste ore è partita una campagna di malware con invio di SMS che invitano a cliccare su link per aggiornare la propria domanda COVID19 e inducono ad installare una APP malevola.

Questi SMS non sono inviati da noi. Non cliccate sul link. pic.twitter.com/CoX8gm5mcW

