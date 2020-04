Le condizioni meteo, dopo aver fatto registrare almeno due colpi di coda dell’Inverno nell’ultima decade di marzo, sono nettamente miglioramento nell’arco del weekend.

Un miglioramento indotto dall’approssimarsi di un robusto campo di Alta Pressione, Alta Pressione che nei prossimi giorni si posizionerà nel cuore del Mediterraneo regalandoci giornate dal sapore tardo primaverile.

Sarà una struttura anticiclonica piuttosto solida, con radici sul nord Africa e per questo motivo ci aspettiamo temperature in ulteriore aumento. Osservando le proiezioni termiche possiamo dirvi che andranno a realizzarsi anomalie positive, di circa 3-4°C in più rispetto alla media climatologica di riferimento (trentennio 1979-2010).

Significa che le massime potranno raggiungere localmente picchi di 23-24°C, senza escludere punte di 25°C nelle grandi piane della nostra regione.

Sul fronte nubi poco o nulla da segnalare, così come sui venti che si manterranno sostanzialmente deboli o a regime di brezza. A metà settimana dovremo valutare eventualmente lo sviluppo di qualche nube convettiva nell’entroterra, nubi che potrebbero al limite dar luogo a qualche sporadica pioggia pomeridiana.

Ma al momento è prematuro parlarne. Possiamo concludere dicendovi che anche Pasqua e Pasquetta saranno giornate all’insegna del tempo, ma in virtù dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo poco cambia.

In collaborazione con Meteo Sardegna