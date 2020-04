Quattro persone, tre maggiorenni e un minorenne, sono stati arrestati su provvedimento della Procura di Oristano per il tentato omicidio di Marcello Zucca, 48 anni di Flussio, aggredito ieri a colpi di roncola nelle campagne di Nuratolu, tra il suo paese e Sagama, nell’oristanese.

L’uomo, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Sassari, sarebbe ora fuori pericolo. Secondo quanto si è appreso, è stata proprio la vittima, quando sono arrivati i soccorritori, a fare il nome dei suoi aggressori.

I carabinieri della compagnia di Macomer, con la collaborazione dei Cacciatori di Sardegna, si sono messi subito sulle tracce delle persone indicate: i primi due sono stati fermati qualche ora dopo il fatto e portati nella caserma di Suni, gli altri invece sono stati rintracciati nella serata di ieri. Tra oggi e domani la Procura invierà gli atti al Gip con la richiesta di convalida degli arresti. All’origine del tentato omicidio ci sarebbe una questione legata a problemi di pascolo, irrisolta da anni. Nella tarda mattinata di ieri, i quattro hanno raggiunto Zucca in campagna e si sono scagliati contro di lui colpendolo ripetutamente con una roncola alla testa e al viso, lasciandolo agonizzante in un lago di sangue. L’ uomo è sopravvissuto e ha avuto la forza di fare i nomi dei suoi aggressori.