Anche durante il lockdown Hellfire Booking non staccha la spina e annuncia il concerto dei Midnight

Chitarre colossali, composizione schiacciante, vocals al tritolo: i Midnight sono uno dei gruppi più travolgenti del panorama metal del momento.

Miscela caustica di black rock’n’roll e thrash metal come non ne avete mai visti, i Midnight hanno divorato il sound di titani come gli Iron Maiden e Motorhead, dando vita a degli album che sono vere e proprie testate nucleari.

Veloci, sporchi, taglienti: i Midnight saranno dei nostri per un’unica serata, accompagnati da Red Death e Hellripper, due gruppi in grado di demolire ogni cosa.

Il concerto è stato programmato allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (Mi) il 10 novembre.