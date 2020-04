“Insistere con richieste d’affitto a chi da oltre un mese non incassa un euro potrebbe non servire a nessuno: avremmo un commerciante che chiude e un immobile sfitto”, sono le parole del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu circa la drammatica situazione che stanno vivendo gli imprenditori a causa dell’emergenza coronavirus.

“È per questo che rivolgo un appello ai proprietari dei tanti locali. So che non è semplice anche per voi. Ma troviamo insieme una soluzione che permetta di andare avanti. Sta nell’interesse delle parti, anche degli stessi proprietari. Stiamo riflettendo su questa situazione di emergenza inaspettata facendo le opportune valutazioni con le associazioni dei proprietari, degli immobiliari e dei conduttori. Quattro settimane di chiusura stanno mettendo a dura prova la resistenza dei cittadini, dei commercianti, degli artigiani, dei liberi professionisti. Bisogna fare lo sforzo di venirsi incontro e reggere l’urto. Decine di esercizi commerciali oggi sono in crisi. Chi non ha un locale di proprietà rischia di chiudere perché non può permettersi di pagare l’affitto. I mancati incassi, la merce che giace invenduta, le incombenze varie rischiano di dare un colpo dal quale potrebbe essere difficile rialzarsi”, afferma il primo cittadino, che si appella ai cittadini per mostrare in questo momento forza e solidarietà.