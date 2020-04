Sa Razza ci fa una bella sorpresa e lancia per tutti i Quarantenati la song Sardo Veteranos 2k20. La band sarda che ha tracciato un solco importante nella genesi del rap in sardo sin dai primi anni 90 rende disponibile questo brano che è diventato uno dei classici dell’album “Eyaa! ” edito dalla Cinenova records nel 2001. Disco quasi epico per molti che fece veramente tanti numeri e portò Sa Razza nei club e nelle piazze dell’isola e oltre mare. Sardos Veteranos 2K20 , disponibile in tutti gli stores, si presenta in una nuova veste strumentale più’ attuale dove spicca anche il vocal della cantante sarda indipendente Azzurra Parisi che già aveva partecipato al progetto della Reunion dedicata a “Wessisla” .

Ruido e Quilo che oggi portano avanti questo progetto preservandone anche la sua memoria storica hanno deciso di regalare in questo momento ( surreale ) dove la vita è stata sospesa a causa del covid19 ; un modo come un altro di continuare a non fermare la produzione artistica. Gli Artisti sardi e italiani meriterebbero di essere preservati , a nostro parere non si sta facendo abbastanza.

Sardos Veteranos 2k20 arriva dopo Stiamo giu’ Reload , brano realizzato insieme e grazie al Rapper oristanese Kumalibre che recentemente è stato protagonista a Sanremo. L’illustrazione della cover è stata realizzata da Para Lù , un Frate artista che sin da tempi non sospetti segue e supporta il progetto Sa Razza.

