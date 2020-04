Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi a Pirri. Un 20enne di Monserrato alla guida di una Renault Clio percorreva la via delle Spighe a forte velocità quando, arrivato nelle vicinanze dello STOP, ha perso il controllo dell’auto e ha urtato violentemente una Mercedes classe A in sosta, spingendola contro il cancello del civico 1 e si è ribaltato.

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Oltre le sanzioni al cds, la Polizia Locale ha elevato nei confronti del 20enne anche la sanzione di 373,34€ per la violazione delle disposizioni governativa adottate per l’emergenza coronavirus, in quanto aveva effettuato lo spostamento in città, proveniente da un altro Comune, senza giustificato motivo.