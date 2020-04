Come ormai avviene ogni settimana l’Istituto Superiore di Sanità pubblica il Bollettino della Sorveglianza Integrata con la suddivisione dei casi regione per regione.

L’ultimo pubblicato in data 7 aprile vede le nuove cartine con la suddivisione comune per comune dei casi positivi sul territorio regionale.

Ai comuni già presenti precedentemente si è aggiunto nell’area della Città Metropolitana di Cagliari anche il Comune di Capoterra.

Sui social si è subito scatenata la caccia all’untore, e in tanti si sono chiesti come mai l’Amministrazione comunale non abbia ancora informato la cittadinanza.

Decine di post sui gruppi Facebook si sono sviluppate polemiche e ‘complotti’. Quello che invece emerge chiaramente è che l’Istituto Superiore di Sanità, l’organo tecnico più importante a livello nazionale, certifica la presenza di una o più positività residenti a Capoterra.

Contattato telefonicamente il Sindaco Francesco Dessì ha però categoricamente smentito la presenza di positivi a Capoterra. L’Istituto superiore ha così inviato un messaggio ufficiale alla redazione: “Si è scelto di identificare le persone in base al dato certo del Comune di residenza, indipendentemente dal fatto che risiedano effettivamente nel territorio comunale”.