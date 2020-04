Breve fuga per un uomo di 37 anni che, nella serata di ieri, ha rubato due televisori da un circolo privato chiuso.

L’uomo, dopo aver forzato la serratura della porta del locale in via Marongiu a Cagliari, si è intrufolato dentro e ha rubato le due tv. Pizzicato dalle telecamere di videosorveglianza poste nel locale, la polizia lo ha rintracciato poco dopo, non troppo distante dal luogo del furto, e denunciato per furto. Il malvivente dovrà anche pagare una multa per aver violato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

Recuperato solo uno dei due apparecchi rubati.