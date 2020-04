La Regione Sardegna, per questa fase di emergenza, ha firmato il Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali nel Servizio Sanitario Regionale. “Con la firma del protocollo con l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu si mette un importante tassello nella tutela e prevenzione dei lavoratori della sanità che operano in questa fase di emergenza. Un accordo fortemente voluto da Cgil Cisl Uil – dicono i sindacati – Gli operatori della sanità sarda hanno bisogno di un riconoscimento fattivo dei loro sforzi al servizio della collettività, riteniamo un buon primo passo l’apertura concreta dell’assessore per definire in tempi brevi l’accordo per valorizzare con nuove risorse aggiuntive e premianti gli operatori della sanità sarda, così come si prevede l’applicazione di indennità specifiche per il personale impegnato nell’emergenza”.

“Gli operatori devono lavorare in questa fase complicatissima in totale sicurezza e prevenzione dai rischi del contagio, anche per poter garantire non solo la salute e sicurezza dei singoli ma anche la piena funzionalità delle strutture sanitarie, che non possono essere fermate a causa dei contagi – spiegano Cgil. Cisl e Uil.