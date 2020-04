Cresce nella maggioranza che governa la Regione il malcontento nei confronti dell’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia.

Oggi, prima del via libera dell’Aula in Consiglio regionale al provvedimento per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid 19, l’esponente della Giunta Solinas è stata attaccata da Psd’Az e Lega. Il sardista Giovanni Satta ha ribadito la richiesta di comprendere nelle misure anti coronavirus una proposta del partito che ha l’obiettivo di “liquidare 90 milioni, già in cassa da tanto tempo, a favore del comparto agricolo, penso alla siccità, al benessere animale, alla difesa del suolo”. Poi l’affondo: “Mi auguro di avere risposte importanti dall’assessora entro la prossima settimana, altrimenti sarò costretto a riconsiderare la mia fiducia nei suoi confronti”.

Sul tema è intervenuto anche il capogruppo della Lega Dario Giagoni, che già nelle settimane scorse aveva manifestato disapprovazione verso Murgia. Oggi ha rincarato la dose: “Sono in linea con il collega Satta, anche nel gruppo Lega sta venendo a mancare la fiducia nei confronti dell’assessora”. A quel punto è intervenuto il consigliere di LeU Eugenio Lai: “Prendiamo atto che all’interno della maggioranza monta la stessa protesta che da mesi questa opposizione sta portando avanti, infatti anche noi abbiamo scritto all’assessora per invitarla a lavorare con più serietà sui pagamenti dei premi arretrati”. In ogni caso, “dopo le dichiarazioni di Lega e Psd’Az si deve prendere atto della sfiducia nei confronti dell’assessora”.