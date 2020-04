Un giovane di 20 anni girava per le vie di Lanusei incurante delle normative anti-coronvirus e con in tasca 6,5 grammi di marijuana.

Fermato dagli agenti della Polizia di Stato, non solo non ha saputo fornire alcuna valida motivazione per la quale si trovasse in giro, ma mostrava segni di nervosismo. I poliziotti, insospettiti, lo hanno quindi perquisito e, in una tasca interna del cappotto, hanno trovato i tre involucri di marijuana.

Il giovane è stato quindi segnalato alla Prefettura per il possesso di stupefacenti e sanzionato poiché si trovava fuori dal proprio domicilio senza alcuna valida giustificazione.