Partirà giovedì 9 aprile, dalle 9:30 del mattino, la distribuzione dei buoni spesa. I richiedenti che hanno dichiarato di rientrare nella priorità di assegnazione (mancanza di qualsiasi forma di sostegno pubblico) dovranno individuare, grazie allo stradario pubblicato sul sito ( CLICCA QUI per accedere), la parrocchia o sede incaricata della consegna dei buoni in base all’indirizzo dichiarato nella domanda e presentarsi direttamente per il ritiro buoni spesa.

Giovedì saranno consegnati i buoni a chi non percepisce altri sostegni pubblici e ha un cognome che inizia con le lettere che vanno dalla A alla E. La consegna avverrà anche grazie alla collaborazione della Caritas. Per ogni informazione o per segnalare difficoltà nell’individuare la propria area di ritiro sono a disposizione i numeri 079279733, 0792497415 e 079279517.