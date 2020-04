Si è conclusa la campagna elettorale per Bernie Sanders. Per il senatore democratico socialista questa era la seconda corsa alla Casa Bianca, la prima nel 2016, quando era stato costretto a cedere il passo a Hillary Clinton.

“Una decisione dolorosa. Ma se la nostra campagna è giunta al termine, il nostro movimento no, il nostro movimento ha vinto la lotta ideologica nel partito anche se non ha conquistato la nomination”, ha commentato il dem parlando circa la sua scelta.

La sospensione della campagna elettorale di Sanders rappresenta però anche il via libera alla nomination presidenziale di Joe Biden, che il 3 novembre sfiderà Donald Trump.

“Bernie Sanders e’ fuori! La sua gente dovrebbe venire nel partito repubblicano“: queste le prime parole che il Presidente Donald Trump ha affidato al social network Twitter, accusando il partito democratico di aver fatto fuori il candidato socialista. “Sanders e’ fuori grazie a Elizabeth Warren. Se non fosse stato per lei, Bernie avrebbe vinto quasi ogni Stato nel Supertuesday! E’ finita esattamente come il partito democratico voleva”.