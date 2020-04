“In un momento di difficoltà è stata scritta una pagina positiva della politica sarda, con il contributo di tutte le forze politiche”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, commenta con soddisfazione l’approvazione del pacchetto economico di sostegno alle famiglie sarde danneggiate dalla crisi.

“Un risultato – sottolinea Solinas – ottenuto grazie all’impegno unanime di tutte le componenti politiche del Consiglio regionale, delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo. Si tratta di un impegno enorme: 120 milioni di euro, una cifra davvero importante se parametrata ai 400 milioni di euro stanziati dal Governo per tutti gli italiani. E’ la base per consentire alla Sardegna di resistere al drammatico momento di crisi e per prepararsi a far ripartire la nostra economia”, conclude il presidente della Regione.

“Il Consiglio – ha aggiunto l’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino – è andato oltre gli schieramenti e ha approvato un impegno straordinario a favore della famiglia. 800 euro mensili ai nuclei familiari, aperto anche ai titolari di partite IVA delle attività sospese a causa dell’emergenza e ai lavoratori precari. Per le famiglie con più di tre componenti è prevista una somma aggiuntiva di 100 euro per ogni persona. Il contributo sarà erogato attraverso i Comuni”.