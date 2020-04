Tamponi tutti negativi e nessun contagio all’ospedale San Martino di Oristano. Lo precisa l’Ats-Assl Oristano in merito al caso di un paziente dell’ospedale risultato positivo al Coronavirus.

“Dall’insorgere dell’emergenza Coronavirus – spiega una nota dell’azienda sanitaria – l’ospedale San Martino adotta scrupolosamente tutte le procedure indicate per prevenire il rischio di un contagio all’interno dei propri reparti, e così è avvenuto anche in questo caso. Nel dettaglio il servizio di Dialisi, che ha preso in carico il soggetto risultato poi positivo, misura la temperatura corporea di ogni paziente al suo ingresso in reparto, lo dota di mascherina chirurgica e calzari, ne cura tutte le norme igieniche (lavaggio mani e braccia) idonee a escludere un possibile contagio e li fa entrare uno alla volta negli spogliatoi per evitare contatti. Se il paziente che deve dializzare presenta uno stato febbrile o proviene da una casa di riposo o è ricoverato in ospedale, viene sottoposto a dialisi in un ambiente separato dagli altri pazienti, come ulteriore precauzione. Se invece si tratta di un caso sospetto, con sintomatologia Covid, ma non ancora accertato dagli esami di laboratorio, il paziente viene dializzato nella tenda posta all’esterno del Servizio Dialisi, per evitare qualsiasi contaminazione con l’ospedale”.