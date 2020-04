“Con profondo dispiacere apprendiamo della scomparsa, all’età di 63 anni, del Dott. Nabeel Khair”. È il post affidato a Facebook dell”Unione Democratica Arabo Palestinese – UDAP ha ricordato il medico palestinese impegnato in prima linea nella crisi sanitaria delle ultime settimane e che ha contratto il Covid-19 adempiendo al proprio dovere deontologico e umano.

“Il Dott. Nabeel – continua la nota – recatosi in Italia per studiare medicina, ha dedicato la propria vita all’impegno politico; ex-Segretario del Movimento di Liberazione Nazionale al-Fatah in Italia, ha dedicato i suoi ultimi anni alle questioni delle comunità palestinesi in Europa e nella Diaspora”.

“Porgiamo le nostre condoglianze – conclude l’Unione Democratica Arabo-Palestinese – ai suoi famigliari e ai suoi cari ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla sua consorte e a sua figlia”.