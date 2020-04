“Serve potenziare la strategia di contrasto ai danni che l’epidemia COVID-19 hanno determinato e stanno determinando nella generalità della popolazione, e in particolare nelle fasce più fragili ed esposte del nostro Paese”.

Queste le motivazioni della mozione depositata oggi i consiglieri regionali di LeU Sardigna Eugenio Lai e Daniele Cocco con cui impegnano la Giunta regionale e l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale “ad agire immediatamente nell’ambito della tutela della salute pubblica, garantendo il funzionamento dei servizi essenziali per la tutela delle persone con problemi di salute mentale e più in generale alle persone non autosufficienti e con patologie croniche”.

“L’emergenza determinata dall’epidemia Covid-19 – aggiungono Lai e Cocco – ha pesanti effetti sulla vita di tutti i cittadini e rischia di provocare forti sofferenze nel corpo sociale, soprattutto per le persone con sofferenza mentale, per i più anziani, per le donne vittime di violenza domestica, per le persone con disabilità e con malattie croniche, bambini e adolescenti”.

“Riteniamo che il mantenimento e il rafforzamento dei presidi territoriali siano decisivi per scongiurare la catastrofe del sistema territoriale di salute mentale – concludono i due consiglieri – ed invitiamo il governo regionale ad emanare disposizioni nette, chiarendo che i servizi di prossimità devono assicurare ovunque le attività terapeutiche e riabilitative, rispettando le misure di prevenzione e protezione per operatori e cittadini-utenti, e indicando esplicitamente le tipologie di attività da garantire”.