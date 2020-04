L’ospedale San Martino di Oristano tiene banco durante questa grave emergenza, che ha toccato in particolar modo gli operatori sanitari della Sardegna e sul tavolo della sanità regionale porta 82 tamponi effettuati a medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale ausiliario addetto alle pulizie, dell’Unità operativa di Medicina interna, di cui uno solo è risultato positivo al Coronavirus.

Il contagiato è un medico, che però non risulta essere entrato in contatto con il paziente affetto da Covid-19 e dimesso dal reparto alcuni giorni fa per essere sottoposto all’isolamento domiciliare. Gli operatori che si sono presi cura del malato in questione invece sono risultati, appunto, tutti negativi.

“I risultati dei test conclusi oggi, uniti a quelli di ieri relativi al personale del Servizio di Nefrologia e Dialisi, che erano tutti negativi, sono la dimostrazione che le procedure di sicurezza vengono correttamente adottate dal nostro personale e che il contagio del paziente positivo di alcuni giorni fa non è avvenuto all’interno dell’ospedale San Martino”, sono le dichiarazioni di Mariano Meloni, direttore della Assl.