Nel 2019 i consumatori sardi hanno potuto godere di rimborsi, in relazione a controversie tra utenti e gestori di telefonia o pay TV, per quasi 800mila euro, grazie all’attività di conciliazione del Corecom. I dati sottolineano un trend di crescita rispetto all’anno precedente del 25%.

“Un risultato raggiunto da quando è in funzione la piattaforma telematica ConciliaWeb. In totale sono 2645 le istanze di conciliazione pervenute e complessivamente il Corecom ha trattato oltre 3000 controversie tra utenti e operatori. Gli utenti si sono rivolti al Corecom soprattutto per contestazioni delle fatture, interruzioni del servizio per motivi tecnici o amministrativi, ritardo nella portabilità del numero e modifica delle condizioni contrattuali. La percentuale degli accordi raggiunti nel corso del 2019 è dell’86,3% in procedura ordinaria e dell’88,1% in procedura semplificata. Il valore medio delle conciliazioni è stato di circa 400 euro, quello relativo ai provvedimenti decisori ammonta a 756 euro, che sale a 1507 euro per i provvedimenti decisi con deliberazione”, è quanto riportato dal Comitato in una nota stampa.

“I numeri in costante crescita dimostrano la grande affidabilità del servizio offerto e l’elevato grado di fiducia da parte dei cittadini. L’87% delle risoluzioni vanno a favore degli utenti che si vedono riconoscere le proprie ragioni”, dichiara la presidente Susi Ronchi.

La compagnia telefonica per la quale il Corecom riceve più richieste è la Tim, ma questo dato è giustificato dal maggior numero di clienti dell’operatore in questione rispetto ai suoi competitor: solo nel 2019 le istanze presentate nei suoi confronti hanno raggiunto quota 1228. Al secondo posto troviamo Vodafone con 548 istanze, segue Wind3 con 416 e infine Tiscali con 325.

“Il servizio è completamente gratuito. Inoltre, coloro che hanno difficoltà a collegarsi via Internet o sono sprovvisti di un computer possono ricevere assistenza per inoltrare le istanze”, sottolinea Ronchi.

Le due sedi del Comitato al momento non sono accessibili al pubblico, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ma gli utenti possono rivolgersi al numero verde 800318084 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.