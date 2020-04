Dall’Eurostat arrivano dati confortanti sul servizio sanitario regionale, dati che regalano alla Sardegna un primato virtuoso: secondo l’istituto di statistica Ue infatti l’Isola, insieme alla regione Liguria, vantano le quote più elevate di operatori sanitari sul totale degli occupati (il14% degli occupati in Sardegna e il 13% in Liguria).

A livello nazionale, l’Italia, secondo i dati, è al quarto posto tra i paesi dell’Ue per anzianità del personale sanitario, con il 45% dei lavoratori del settore che sono over 50, superata solo da Bulgaria, Estonia e Lettonia.

Gli occupati in professioni sanitarie in tutta l’Europa sono 14,7 milioni di persone, circa il 7% del totale degli occupati e il 4% della popolazione totale. La stragrande maggioranza degli operatori inoltre sono donne.