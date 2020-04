Continua a salire il numero dei positivi al nuovo coronavirus tra le mura di Casa Serena: sono stati registrati infatti 15 nuovi contagi, che portano così il totale dei malati a 62.

L’aggiornamento sulla situazione della casa di riposo è stato dato dal sindaco di Sassari Nanni Campus, durante una conferenza stampa. Il primo cittadino ha dichiarato che nei giorni scorsi, a seguito di una sua richiesta, sono stati effettuati ulteriori 50 tamponi sugli anziani non contagiati: di questi, 25 test sono stati già processati e da qui i 15 nuovi infettati.

Saranno sottoposti all’analisi anche i 15 dipendenti non controllati nella prima settimana di aprile; mercoledì 8 ottobre gli operatori erano stati convocati in mattinata proprio per essere sottoposti al tampone, ma successivamente sono stati rimandati a casa.