Non si sono fermati all’Alt della Polizia ma, dopo un folle inseguimento, sono stati bloccati e denunciati dagli agenti.

È successo a Cagliari, in via Cornalias. I due, appena visto il punto di controllo della Polizia si sono dati alla fuga tra le vie Deliperi e Businco. Il conducente però ha perso il controllo dello scooter e i due ragazzi sono caduti a terra. Rimasti incolumi, hanno proseguito la loro fuga a piedi verso i parcheggi del Centro Commerciale “I Mulini”, dove, dopo alcuni metri, sono stati raggiunti dai poliziotti che sono riusciti a bloccarli, nonostante continuassero a divincolarsi per sfuggire alla presa.

I ragazzi sono stati indagati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale ed entrambi sanzionati per non aver rispettato le disposizioni impartite dai D.P.C.M. sull’emergenza COVID-19.