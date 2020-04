Al talent show ai tempi del coronavirus si partecipa dalle proprie abitazioni. Un gruppo di amici di Mamoiada, piccolo centro del Nuorese, tutti in quarantena nelle proprie case, si sono inventano un modo per stare insieme divertendosi, rievocando le passate edizioni di “Mamoiada’s’ got talent” e mettendone in piedi una nuova, stavolta con una formula diversa: ogni partecipante si esibirà dalla propria abitazione.

L’idea arriva durante alcune delle conversazioni in videochiamata, tra i giovani mamoiadini che hanno capito che la tecnologia è l’unica risorsa per rimettere in piedi lo show in diretta streaming. L’appuntamento live è fissato per il 22 aprile, a partire dalle ore 21, e verrà trasmesso sulle pagine social dedicate all’evento. “In un periodo così difficile, in cui tutti si scontrano con la solitudine e la noia della reclusione forzata, Mamoiada’s got talent può dare a tutti, organizzatori, concorrenti e spettatori, qualche ora di evasione e buonumore, per scacciare via la tristezza di questi giorni – spiegano i promotori dell’iniziativa -. Ci farebbe piacere se questa piccola sfida venisse raccolta anche dai grandi nomi isolani dello spettacolo, che potrebbero dare il loro contributo, per alleggerire il periodo di grande preoccupazione che stiamo vivendo”.

L’ evento è promosso sulle pagine Facebook e Instagram di Mamoiada’s got talent live, con una sorta “chiamata alle armi”: “Sai cantare? Sai ballare? Sai recitare? Hai un talento nascosto? Scrivici!”. Per partecipare occorre inviare un messaggio sulla pagina www.facebook.com/mamoiadasgottalent.