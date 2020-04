Un medico, un fisioterapista e un paziente del Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato sono risultati positivi al Covid-19. I tre casi – come precisa l’Aou di Cagliari – non sono collegati tra di loro. Tutti e tre erano risultati negativi al primo tampone, ma il test è stato ripetuto e ha confermato la presenza del virus.

Il medico era ricoverato al Policlinico per una polmonite ed è stato trasferito, così come il paziente, al Santissima Trinità, mentre il fisioterapista è in isolamento domiciliare e non presenta sintomi. Tutto il personale dell’ospedale è stato sottoposto al tampone e nelle prossime ore si conosceranno gli esiti.

Gli ambienti del Policlinico sono già stati sanificati.