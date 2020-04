“Il nostro obiettivo è contrastare l’abbandono scolastico e incoraggiare i giovani disoccupati, privi di esperienza, ad avvicinarsi al mondo del lavoro con il supporto di metodologie e strumenti utili a formare un’esperienza professionale”. Lo dichiara l’assessora del Lavoro Alessandra Zedda. L’annuncio dell’Avviso pubblico è rivolto ai giovani dai 15 ai 18 anni che hanno aderito al programma Garanzia Giovani, per il conseguimento di una qualifica professionale.

Ci si potrà iscrivere ai percorsi formativi attraverso il SIL, Sistema Informativo del Lavoro, mentre le Agenzie formative potranno inviare i dossier di candidatura telematica dal 10 aprile sino al 4 maggio. Per quanto riguarda la data di avvio dei percorsi formativi si stabilirà in base alla risoluzione dell’emergenza COVID-19 “ma allo stesso tempo non vogliamo penalizzare i nostri ragazzi ai quali consentiamo comunque di far partire i corsi”, ha puntualizzato l’assessora Zedda.

“Il programma Garanzia Giovani è un’ iniziativa che consente di offrire una opportunità di orientamento, formazione e ingresso nel mondo del lavoro ai tantissimi giovani sardi inoccupati e in dispersione scolastica e che mira a sostenerli nella ricerca di una prima occupazione”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.