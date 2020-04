I Periphery hanno cancellato l’intero tour europeo, inclusi l’In.Fest e l’unico concerto romano della band metal.

Gli organizzatori sono già in contatto con la band per cercare di recuperare le date previste in Italia.

Vista la gravità della situazione, è probabile che lo stesso In.Fest seguirà l’esempio degli altri festival europei: la salute di tutti viene prima di tutto, gli organizzatori hanno sempre messo la sicurezza e la salute del pubblico in primo piano e affermano: “Per quanto sia dura prendere una decisione del genere, se questa è la strada migliore per contrastare il virus non esiteremo a intraprenderla”.

“In caso il festival non potesse aver luogo questo 10 giugno, faremo del nostro meglio per spostarlo in un secondo momento, così come stiamo già cercando di recuperare la parentesi romana del 9 giugno – affermano gli organizzatori – appena avremo dettagli più chiari riguardo la situazione vi faremo sapere, nel contempo ecco lo statement della band: «È con cuori pesanti che siamo costretti ad annunciare che tutti i concerti europei dei Periphery previsti per questo giugno sono cancellati. Con il passare delle settimane e la realtà che questa pandemia globale non è rallentata abbastanza da permetterci di viaggiare e suonare in sicurezza, troviamo sia meglio dare ai nostri fan quanto preavviso possibile visto che non riusciremo a viaggiare.

Ci dispiace deludere chiunque stesse aspettando con trepidazione di vederci suonare, e speriamo di tornare in Europa molto presto. Nel contempo, per favore seguite gli ordini dei medici e degli operatori sanitari, rimanete al sicuro, e STATE A CASA.»