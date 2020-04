A causa dell’emergenza virus, la stagione del Teatro Senza Quartiere situato in via Is Mirrionis, è stata rimandata a ottobre.

Il direttore artistico Stefano Ledda ha annunciato la sospensione di spettacoli e concerti in programma nel teatro ritrovato nel popoloso rione sorto nel secondo dopoguerra ai piedi del colle di Tuvumannu. Si spera che la stagione possa riprendere quanto meno a ottobre, con la rassegna “Teatro e Marmellata” dedicata ai più piccoli e alle famiglie e per “Carmen” e “Il Barbiere di Siviglia” nel cartellone “Vieni all’Opera al Teatro TsE”, una piccola stagione lirica in collaborazione con l’Orchestra da Camera “Johann Nepomuk Wendt” diretta dal maestro Raimondo Mameli.

“Ma #laculturanonsiferma: tutti gli eventi saranno riprogrammati e biglietti e abbonamenti resteranno validi per le nuove date che saranno comunicate quanto prima”, promette l’attore e regista, fondatore e anima del Teatro del Segno. Si tratta di un laboratorio urbano, dedicato specialmente ai giovani e volto al sociale.

“Per quel che riguarda l’estate potrebbero slittare il XII Festival Percorsi Teatrali previsto a Santu Lussurgiu e “Palcoscenici d’Estate” ad Allai – spiega Ledda – ma è troppo presto per azzardare previsioni. Vedremo. E per il momento #restiamoacasa”.