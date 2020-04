In tutte le questure della Sardegna, venerdì 10 aprile si svolgerà la Festa della Polizia, che sarà diversa dal solito. L’emergenza legata al coronavirus impedisce in tutta Italia qualsiasi tipo di celebrazione. Per rendere omaggio a uomini e donne in divisa, in prima linea contro la lotta al coronavirus, i questori dei capoluoghi sardi deporranno corone d’alloro davanti alle lapidi commemorative posizionate agli ingressi delle questure.

Cerimonie sobrie, quindi. Momenti di riflessione che uniranno simbolicamente poliziotte e poliziotti impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini.