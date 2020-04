Incontro urgente con il Presidente della Regione, Christian Solinas, questa la richiesta del Sim, Sindacato Italiano Militari dei Carabinieri per chiedere di effettuare tutti i controlli a tappeto con tamponi su chiunque sia in prima linea in questa emergenza sanitaria.

La richiesta è chiara, a farla il segretario nazionale Antonio Serpi e quello regionale Gerardo Di Rosa, il sindacato propone i tamponi vengano effettuati non solo agli appartenenti all’Arma ma anche a tutte le forze dell’ordine e al personale sanitario.