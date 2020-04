L’Università di Sassari ha pubblicato nella sua pagina istituzionale, un vademecum per i propri studenti in mobilità internazionale.

Grazie allo sportello virtuale, vengono fornite informazioni indispensabili per gestire le mobilità studentesche a fini di studio e tirocinio all’estero alla luce dell’evoluzione epidemica.

Il vademecum consiste in una serie di domande che di solito si pone o studente che si trova all’estero, come la differenza tra sospensione, interruzione e annullamento della mobilità, erogazione della borsa di studio, esami per via telematica dall’estero, tirocini in modalità smartworking, mobilità post laurea e prolungamento della mobilità.