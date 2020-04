Dopo Glastonbury, Download, Nova Rock e Copenhell, anche in Francia si sceglie la strada dell’annullare i festival musicali, questa è la volta dell’ Hellfest.

L’organizzatore del festival, Ben Barbaud ha confermato che il festiva non si farà nel 2020 e che nel 2021 si terrà dal 18 al 20 giugno 2021:

“Sono costretto ad annullare l’Hellfest. Oggi pomeriggio sono stato informato dalle autorità statali che un decreto non permetterà lo svolgimento del festival. Non sono in grado di sostenere i preparativi del festival e di garantire i presidi di sicurezza di soccorso durante l’evento. Questo decreto mi consente di annullare i contratti con gli artisti e con i fornitori per causa di forza maggiore e quindi di non aggravare le perdite”.