Con un post su Faceboook il Sindaco di Quartucciu, Paolo Pisu ha annunciato un caso positivo nel paese.

“Cari concittadini, l’ATS mi ha appena informato della presenza di un caso di positività accertata al virus covid-19 – afferma Pisu – la situazione è assolutamente sotto controllo e l’Amministrazione Comunale ha iniziato subito ad interloquire con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e le forze dell’ordine proprio per monitorare e seguire attentamente l’evolversi del caso”.

“Invito tutti quanti a mantenere la calma, a rimanere in casa, non uscire per strada senza motivo, a prestare la massima attenzione nel rispetto delle regole emanate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della Regione e tutte le misure igienico sanitarie previste. Usciamo di casa solo se strettamente necessario e manteniamo le distanza di sicurezza”… “Oggi più che mai dobbiamo dimostrare di essere una comunità responsabile”, conclu il post il Sindaco.