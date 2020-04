Crisi sanitaria, l’Europa sceglie il MES, in Italia fu approvato dal Governo con Meloni e la Lega di Salvini: cos’è e come funziona

Crisi sanitaria internazionale, l’Europa sceglie il MES ora la decisione passa alla ratifica degli Stati europei, ma ormai sembrano esserci pochi dubbi.

La strada del Meccanismo Europeo di Stabilità, noto anche come Fondo salva-Stati è stata la strada scelta dopo l’ostruzionismo dei paesi del Nord Europa.

Ma cos’è il Mes?

Dal 2012 ha sostituito il Fondo europeo di stabilità finanziaria ed è già venuto in soccorsi di stati come Grecia, Spagna e Cipro. Il principio è quello dell’emissione di prestiti legati però a condizioni rigide. Queste possono portare anche a sanzioni pesanti per gli Stati che non ottemperano ai loro doveri.

ll Mes è un trattato che esiste dal 2012 e fu negoziato dal Governo Berlusconi sostenuto da Giorgia Meloni e Matteo Salvini e poi votato dal Governo Monti.

Presentato in Senato il 3 aprile 2012, vede approvazione definitiva alla Camera il 19 luglio dello stesso anno. Con 325 voti favorevoli, 53 contrari, 36 astenuti, 214 assenti. (Per precisione alcuni deputati leghisti votarono contro).

Tra gli assenti l’attuale leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, all’epoca deputata del popolo delle libertà, che votò in grande maggioranza a favore (assieme ai 168 deputati del partito democratico).

Tutti colpevoli e l’Italia dimentica troppo facilmente