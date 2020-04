Sindacati di medici e infermieri in rivolta contro l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. Le motivazioni sono la totale esclusione di alcune sigle (Cosmed, Aaroi Emac e Fvm e Nursing up) dal protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori per l’emergenza coronavirus. Infatti, Nieddu avrebbe firmato solo con Cgil, Cisl e Uil. La richiesta portata avanti dai sindacati è quindi di rivedere al più presto possibile l’accordo.

“Escludere i maggiori sindacati di categoria – spiegano Cosmed, Aaroi Emac e Fvm e Nursing up – oltre alla violazione delle prerogative sindacali, esplicita la volontà di non voler vedere nè sentire le reali problematiche che stanno affliggendo la dirigenza. Si ribadisce che questi comportamenti che hanno come conseguenza l’obiettiva estromissione delle nostre rappresentanze sindacali, aventi diritto, costituiscono condotta antisindacale”.

Di qui la richiesta: “Si chiede l’annullamento del protocollo sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil perché insufficiente a garantire la tutela della salute degli operatori sanitari sardi”.