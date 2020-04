Dopo il pacchetto di aiuti per le famiglie, la Regione Sardegna sta preparando alcune misure per dare copertura a tutti i comparti produttivi in sofferenza a causa dell’emergenza Covid-19.

Il presidente della Regione Christian Solinas intende dare risposte alle imprese in generale, dall’agricoltura, alla cultura e per finire allo sport.

Il disegno di legge, che verrà presentato e discusso oggi stesso in Giunta regionale, conterrà solo uno degli interventi previsti per rimettere in moto la produzione nell’Isola.

“Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna”, anche aumentando la platea dei lavoratori che hanno diritto alla cassa integrazione.

Un’altro argomento del quale si parlerà in Giunta, sarà il ritiro della delibera varata lo scorso 1 aprile sulla riqualificazione di due strutture alberghiere di lusso sulle coste del Sud Sardegna, atto che avrebbe irritato lo stesso Solinas poiché approvato in sua assenza.

