Un’originale idea per allietare le feste pasquali ai bambini di Elmas. Ci ha pensato l’Amministrazione comunale, donando un uovo di Pasqua di cioccolato a bambini residenti nel Comune. Un dolce regalo per essere vicini ai giovanissimi cittadini, in un periodo difficile come quello dell’isolamento forzato dovuto alla quarantena.

L’amministrazione ha acquistato mille uova di cioccolato che a partire dal pomeriggio di oggi il personale volontario di Elmas provvederà a consegnare.

“È un modo per regalare un sorriso ai nostri 800 bambini residenti nella nostra Comunità” ha affermato il sindaco Antonio Ena. “Abbiamo acquistato mille uova e quelli che avanzeranno li doneremo alle associazioni e a chi ne avrà più bisogno. È un momento critico per tutti, era il minimo che potevamo fare per i nostri bambini, che soffrono più degli altri questo isolamento forzato. Sono orgoglioso della nostra Comunità, che ha dimostrato e continuerà a mostrare di essere ligia al dovere, rispettando scrupolosamente le restrizioni per sconfiggere questo virus”.

I volontari che porteranno le uova di cioccolato saranno dotati dei dispositivi di protezione e hanno un tesserino di riconoscimento del Comune. Suoneranno alla porta e consegneranno le uova senza entrare e senza chiedere niente.