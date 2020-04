L’appello del sindacalista Ugl, Simone Testoni è chiaro, categorico e imperativo, “ad oggi nessuna banca é pronta per anticipare la cassa integrazione ai lavoratori le istituzioni intervengano”.

“Non bastano proclami per placare gli animi dei lavoratori, serve liquidità e l’anticipazione della cassa integrazione in deroga che ad oggi non é esigibile. Auspichiamo si sblocchi al più presto – conclude il dirigente Ugl Simone Testoni – o saremo costretti a manifestare pubblicamente il disappunto”.