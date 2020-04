“Sono stato aggredito da due persone che mi hanno ferito”. È la giustificazione data prima ai medici del 118 e poi ai carabinieri da un 20enne algerino, già noto alle forze dell’ordine, denunciato in stato di libertà per furto: ha rubato il registratore di cassa del ristorante “Tre archi” in viale Diaz a Cagliari. Il giovane è stato soccorso dal 118: aveva un profondo taglio alla gamba.

Ai carabinieri della Stazione di Villanova intervenuti sul posto, ha detto che era stato aggredito, ma è bastato poco per appurare che si trattava di una bugia. Seguendo le tracce di sangue, infatti, i carabinieri hanno raggiunto il ristorante Tre archi riscontrando che era stato mandato in frantumi il vetro della porta d’ingresso e che era stata rubata la cassa, poi trovata poco distante.

Durante queste fasi l’algerino si era ferito alla gamba: adesso è ricoverato in ospedale.

Le foto: