Tre omicidi, sei tentati omicidi, 15 rapine, 1208 furti, 33 estorsioni, 96 danneggiamenti seguiti da incendi, tre attentati dinamitardi, 136 reati inerenti stupefacenti con decine di arresti e numerose piantagioni e quintali di marijuana sequestrati.

Sono i principali dati forniti dalla Polizia di Stato di Nuoro, per il periodo compreso tra l’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020, in occasione oggi dell’ anniversario dalla fondazione. 102 le persone arrestate, 1081 quelle denunciate in stato di libertà nel territorio. Resta la coltivazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti la principale “industria criminale” del nuorese.

Da segnalare l’operazione Proserpina dell’agosto 2019, che ha portato alla misura cautelare nei confronti di 23 persone, e ancora il maxi sequestro di marijuana a Orgosolo nel novembre scorso con 700 kg di stupefacenti recuperati e tre arresti. Sul fronte della droga si aggiunge anche il dato della Polizia stradale, che nel periodo di riferimento ha sequestrato quasi tre chili e mezzo di marijuana. Nell’ambito delle operazioni eseguite dall’ufficio immigrazione della provincia, si registrano 1484 permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri. Per contro sono stati espulsi 85 stranieri con ordinanza del Questore e 34 con provvedimento del Prefetto.