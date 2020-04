I Pearl Jam hanno posticipato all’estate 2021 il tour europeo previsto per questa estate, a causa dell’emergenza sanitaria.

Il team sta lavorando per riprogrammare le date e pubblicare il nuovo calendario, nei mesi di giugno e luglio, il prima possibile. Da riprogrammare anche il concerto italiano all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola previsto per il 5 luglio (sarà sempre in luglio). I biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data.